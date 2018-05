Mef: Ue conferma per Italia Pil e occupazione in crescita -2

Roma, 3 mag. - Sul fronte delle finanze pubbliche, prosegue il Tesoro, la Commissione "apprezza la discesa del deficit all`1,7% del Pil per l`anno in corso (1,6% nelle stime del governo) coerente con l`incremento dell`avanzo primario all`1,9%, e per il debito stima una ulteriore discesa in rapporto al Pil rispettivamente al 130,7% e 129,7% per il biennio 2018-2019 (le stime del governo sono rispettivamente 130,8% e 128,0%). Anche per la Commissione, quindi, il rapporto debito-Pil si è stabilizzato tra 2015 e 2017 (dopo sette anni di significativi incrementi, dovuti prevalentemente alla profonda doppia recessione), e nel periodo oggetto di previsione (2018-2019) tenderà a un calo significativo".

Il deficit strutturale, conclude il Mef, "rimarrebbe invariato tra 2017 e 2018, secondo le stime della Commissione, mentre il governo, ricorda il ministero, ha stimato una riduzione di un decimo di punto percentuale nel 2018, a partire da un saldo 2017 migliore delle stime precedenti".