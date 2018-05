Governo, Squeri (Fi): M5S ignora valore di coerenza politica

Roma, 3 mag. - "Salvini si è presentato al voto in coalizione con il centrodestra, con un progetto unitario chiaro che gli italiani hanno premiato. Questo è quello che Di Maio definisce 'piegarsi' a Berlusconi e che per Toninelli vuol dire essere 'al guinzaglio'. I grillini hanno davvero seri problemi col concetto di rappresentanza elettorale". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

"Per i 5 Stelle, quelli dei 'forni' e dei contratti ad hoc con chiunque pur di governare, chiarezza e coerenza verso gli elettori sono concetti sconosciuti. Non è così per noi. Forza Italia vuole un governo di centrodestra che ci consenta di realizzare gli impegni assunti con gli italiani; impegni che per noi hanno un valore enorme", conclude.