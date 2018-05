Usa, Trump difende pagamento di Stormy Daniels, nega... -2

New York, 3 mag. - "In questo caso, è in vigore a tutti gli effetti e sarò usato nell'arbitrato per danni contro la signora Clifford (Daniels). L'accordo è stato usato per fermare le accuse false che lei ha fatto per estorcere denaro su una relazione, nonostante avesse già firmato una lettera dettagliata ammettendo che non c'è stata alcuna relazione. Prima della sua violazione da parte della signora Clifford e del suo avvocato, c'era un accordo privato" ha aggiunto Trump, che in precedenza aveva sempre sostenuto di non sapere nulla dell'accordo.

In tv, Giuliani aveva spiegato che avrebbero "fatto transitare" il denaro "attraverso una società legale e il presidente ha rimborsato" la cifra nell'arco "di alcuni mesi"; l'ex sindaco di New York è recentemente entrato a far parte del team di avvocati di Trump.

Giuliani ha anche aggiunto che il pagamento non rappresenta una violazione delle regole di finanziamento della campagna perché "non erano soldi della campagna". La somma venne versata a Daniels pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2016 e alcuni avevano insinuato che Cohen avesse usato i fondi della campagna.