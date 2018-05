Usa, Trump difende pagamento di Stormy Daniels, nega rapporto

New York, 3 mag. - "I soldi della campagna, o i contributi della campagna, non hanno avuto alcun ruolo in questa transazione". Lo ha scritto Donald Trump alla fine di una lunga spiegazione su Twitter, dopo che Rudy Giuliani ha dichiarato in tv che il presidente degli Stati Uniti ha rimborsato il suo legale Michael Cohen dei 130.000 dollari pagati all'attrice porno Stormy Daniels, per non parlare della presunta relazione con Trump.

Il presidente, negando di aver avuto una relazione con Stormy Daniels, ha scritto che "il signor Cohen, un avvocato, riceveva un onorario mensile, non dalla campagna e che non aveva nulla a che fare con la campagna [elettorale]" e che si è impegnato "in un contratto privato tra due parti, conosciuto come un accordo di non divulgazione, o Nda. Questi accordi sono molto comuni tra celebrità e persone benestanti" ha spiegato Trump. (segue)