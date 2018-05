Mef: Ue conferma per Italia Pil e occupazione in crescita

Roma, 3 mag. - La Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera conferma per l`Italia Pil e occupazione in crescita. E' quanto afferma il ministero dell'Economia, spiegando che "le stime sull`andamento dell`economia per il 2018 confermano quelle recentemente pubblicate dal governo italiano: una crescita dell`1,5% sull`anno precedente (nel 2017 si è già registrata per l`economia italiana una crescita di pari intensità rispetto al 2016). La stima sul 2019 è invece più contenuta rispetto a quella del Governo: +1,2% (nel Def è previsto +1,4%)".

La Commissione, sottolinea il Tesoro, "attribuisce la crescita in buona parte all`andamento vivace degli investimenti nel settore privato, stimolati dalle agevolazioni fiscali. Investimenti che potrebbero indurre un incremento della produttività e del Pil oltre le previsioni (sul fronte dei rischi per la crescita, invece, il rapporto della Commissione cita l`incertezza sulle politiche per il futuro)".

Per quanto riguarda l`occupazione, commenta ancora via Venti Settembre, la Commissione registra "la continuazione della tendenza positiva avviata nel 2015, con crescenti livelli di occupazione riconducibili anche agli incentivi per le nuove assunzioni di giovani lavoratori, mentre una crescente partecipazione al mercato del lavoro determina una contenuta discesa del tasso di disoccupazione (11,0% per l`anno in corso e 10,6% per il 2019)".

In generale sulle finanze pubbliche secondo il ministero "la contabilità definitiva del 2018, che potrà essere apprezzata soltanto nella primavera 2019, mostrerà un andamento in linea con le regole europee".