Faraone (Pd): Renzi? Dimettersi non significa spegnere il cervello

Roma, 3 mag. - "Dimettersi da segretario non significa spegnere il cervello. Detto ciò vorrei ricordare che Renzi si è dimesso, e Martina ha assunto il ruolo di reggente del Pd, in una direzione che ha espresso all'unanimità una linea netta: no al governo con gli estremisti. Dopodiché ci siamo ritrovati nella situazione in cui alcuni esponenti del Pd ci stavano portando nel forno di Di Maio per inerzia più che per convinzione. Aver ribadito, quindi, un'idea che aveva già espresso in direzione, credo sia stato legittimo. Tra l'altro hanno parlato tutti, non mi risulta ci sia stato il silenzio stampa in attesa della direzione di oggi". Lo ha detto il senatore del Pd Davide Faraone ai microfoni di Gerardo Greco a 'Gioco a premier' su Rai Radio 1.

Sulla direzione nazionale del Pd di questo pomeriggio, Faraone ha aggiunto: "La democrazia è faticosissima, ma la preferisco all'idea di partito-azienda come quella dei cinquestelle. Abbiamo solo un problema, nelle democrazie moderne funzionano le leadership forti, mentre a sinistra i leader vengono vissuti come un limite e lo si è visto in questi anni con Renzi. Il primo problema di molti amici e compagni di partito è stato quello di attaccare il proprio leader piuttosto che gli avversari e non va bene".