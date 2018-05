Teheran, 3 mag. - Teheran "non resterà" nell'accordo sul nucleare del 2015 se gli Stati Uniti ne usciranno. Lo ha dichiarato un alto responsabile iraniano, mentre il presidente Donald Trump minaccia di uscirne il 12 maggio.

"Se gli Stati Uniti si ritireranno dall'accordo sul nucleare, non ci resteremo neanche noi", ha affermato Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema per gli affari internazionali, in alcune frasi pubblicate dal sito della tv di stato.

(fonte AFP)