Cina: favorevoli a trattato di pace per Corea

Roma, 3 mag. - La Cina ha espresso sostegno alla fine dello stato di guerra nella Penisola coreana, col superamento dell'armistizio che ha sospeso il conflitto del 1950-53. L'ha detto oggi il ministro degli Esteri Wang Yi, in visita a Pyongyang, dove ha incontrato anche il leader nordcoreano Kim Jong Un, il quale ha ribadito l'impegno alla denuclearizzazione della Penisola.

L'auspicio del superamento dell'armistizio è stato espresso nella Dichiarazione di Panmunjom, firmata da Kim e dal presidente sudcoreano Moon Jae-in. I firmatari dell'armistizio sono la Corea del Nord, gli Usa nella veste di guida della coalizione e, appunto, la Cina.

"La Cina sostiene la fine dello stato di guerra nella Penisola", ha detto Wang, secondo un comunicato. Pechino "sostiene il focus strategico della Corea del Nord sullo sviluppo economico e sostiene il Nord nella soluzione delle sue legittime preoccupazioni di sicurezza nel processo di denuclearizzazione". Kim, secondo il resoconto cinese della riunione, ha ribadito dal canto suo l'impegno alla denuclearizzazione.

Wang Yi è il primo ministro degli Esteri cinese a visitare la Corea del Nord dal 2007. Per quanto i due paesi vicini siano alleati, i rapporti negli ultimi anni hanno registrato un raffreddamento. Anche in questa fase di disgelo, la Cina è apparsa più spettatrice che protagonista e Pechino è interessata ad assumere un ruolo più importante in questa fase. Kim ha invitato Xi a Pyongyang, ma non è stata ancora fornita una data.