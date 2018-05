Eataly in 2017 utile netto a 1 mln (-21 mln nel 2016)

Milano, 3 mag. - Eataly ha chiuso il 2017 con un utile di 1 milione dopo la perdita dello scorso anno di 21 milioni. E' quanto emerso dalla presentazione del primo bilancio consolidato a Milano. L'Ebitda ha raggiunto invece i 25 milioni di euro in forte crescita rispetto ai dodici mesi precedenti.

La cassa generata nel 2017 ha consentito di sostenere gli investimenti per l'apertura dei nuovi negozi pari a 25 milioni di euro e una riduzione dell'indebitamento netto sceso a 51 milioni di cui 32 relativi all'attività industriale e 19 per il riacquisto di quote di minoranza in alcune società del gruppo.