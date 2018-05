Iraq, Msf inaugura nuova unità chirurgica per i feriti di Mosul -3

Roma, 3 mag. - "Molti feriti di guerra hanno spesso ricevuto sulla linea del fronte, o poco lontano, un rapido intervento chirurgico salvavita, ma oggi necessitano di una nuova operazione, terapie del dolore o riabilitazione per riguadagnare l'uso di arti e muscoli danneggiati", spiega Nagarathnam di MSF. "Lavoreremo a stretto contatto con l`ospedale Al'Salaam e la Direzione della Salute di Ninewa per individuare i pazienti che necessitano di cure nella nostra struttura. Come organizzazione medica, continueremo anche a sostenere il sistema sanitario di Mosul".

Nel 2017 MSF ha lavorato a Mosul e dintorni per fornire cure salvavita alle persone colpite dal conflitto. MSF ha aperto diverse cliniche a Mosul Est e Ovest e ha gestito quattro progetti negli ospedali offrendo servizi come cure d`urgenza, terapia intensiva, operazioni chirurgiche e assistenza sanitaria materno-infantile. MSF gestisce attualmente un ospedale a Mosul Ovest e sta costruendo un nuovo pronto soccorso presso l'ospedale Al'Salaam.