Iraq, Msf inaugura nuova unità chirurgica per i feriti di Mosul -2

Roma, 3 mag. - Gli ospedali continuano ad essere il bersaglio delle guerre nonostante due anni fa il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvava la risoluzione 2286 per proteggere gli ospedali, i pazienti e il personale sanitario nei conflitti. "Ventiquattro mesi dopo, possiamo dire che nulla è cambiato. Gli attacchi agli ospedali non si sono fermati: più di 100 all'anno nei conflitti in corso. MSF ribadisce con forza che gli ospedali non devono essere un bersaglio. Voltare le spalle a questo principio equivale a voltare le spalle alle fondamenta dell`etica medica", dichiara François Dumont, direttore Comunicazione e Advocacy di Medici Senza Frontiere.

Per questo MSF supporta le popolazioni più vulnerabili nelle zone di conflitto, come a Mosul Est dove la nuova struttura è gestita da un team di 30 medici altamente qualificati, internazionali ed iracheni, in grado di accogliere i pazienti trasferiti da ospedali pubblici che necessitano di chirurgia d`urgenza o cure post-operatorie. (Segue)