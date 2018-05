Bilancio Ue, Quartapelle (Pd): Salvini contro interessi italiani

Roma, 3 mag. - "Prima di autocandidarsi per improbabili incarichi di governo per i quali non ha i numeri in Parlamento, Matteo Salvini dovrebbe imparare a difendere gli interessi degli italiani. Le sue dichiarazioni sul bilancio Ue sono davvero sorprendenti. Sapevamo come il leader della Lega non avesse mai preso molto sul serio il suo incarico di parlamentare europeo, ma almeno i principali dossier che riguardano l'Italia speravamo li conoscesse. Ieri invece si è lamentato delle riduzioni dei fondi Ue per l'agricoltura e degli aumenti delle risorse da destinare ai Paesi impegnati nell'accoglienza dei migranti. Pensavamo che Salvini lavorasse per contrastare i problemi legati ai fenomeni migratori, e che chiedesse un impegno dell'Unione per non lasciare l`Italia da sola nella gestione, visto che per la nostra posizione geografica siamo il Paese più esposto ai bisogni dell`accoglienza. Invece, per la Lega è più importante garantire nuove risorse per le grandi aziende agricole francesi e del Nord Europa, che sono i primi beneficiari della Pac a discapito dei contadini e degli agricoltori italiani". Così la deputata Dem, Lia Quartapelle, in un post sul suo profilo Facebook.

"Se vuole fare gli interessi dell`Italia - aggiunge Quartapelle - consiglieremmo a Salvini di pensare a come riformare gli indici di attribuzione della spesa Pac per premiare le aziende che valorizzano e producono prodotti di qualità, come in tanta parte dell'agricoltura italiana. Con nuovi criteri di ripartizione, l'Italia potrebbe anche raddoppiare i fondi per l'agricoltura che le spettano, arrivando fino a 10 miliardi di euro di finanziamenti invece degli attuali 5. Se poi, come annunciato, il bilancio europeo triplicasse le risorse per i migranti (da 13 a 33 miliardi di euro), con premi agli Stati che mostrano maggiore solidarietà nell`accoglienza, direi che sarebbe una buona notizia per l'Italia che in questi anni ha investito molte energie per affrontare da sola le emergenze. Senza mai potere contare sul sostegno a Bruxelles dei parlamentari come Salvini, che di questi temi sono capace di fare propaganda, ma non politica".