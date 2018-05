Ferrari conferma obiettivi 2018, ricavi oltre 3,4 miliardi -2

Roma, 3 mag. - La Ferrari conferma anche le prospettive di breve termine. "Dopo aver esaminato con attenzione - sottolinea la casa di Maranello - l'attuale portafoglio e tutte le iniziative per lo sviluppo di prodotto, il gruppo mira a conseguire una performance di due miliardi di euro in termini di adjusted Ebitda e di 1,2 miliardi in termini di free cash flow industriale entro il 2022, e a esaurire l'indebitamento industriale netto (dopo la distribuzione dei dividendi/del capitale ed escluso il riacquisto di azioni) entro il 2021".