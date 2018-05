Madrd, 3 mag. - Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha dichiarato che non ci sarà "nessuna impunità" per i crimini dell'Eta anche se il gruppo separatista basco ha smantellato la sua rete dopo oltre 40 anni di violenze.

"Non importa cosa fa l'Eta, non c'è spazio per l'impunità per i suoi crimini. L'Eta può annunciare la sua scomparsa ma i suoi crimini non spariscono e neanche gli sforzi per perseguirli e punirli", ha dichiarato parlando in collegamento tv da Logrono.

(fonte afp)