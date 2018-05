Roma, 3 mag. - "A due mesi dal voto la priorità per Forza Italia è dare subito un governo al Paese, uscendo dalle chiacchiere inconcludenti e dannose di chi parla troppo e fa troppo poco. Un governo di centrodestra, votato dagli italiani e sostenuto in Parlamento da voti responsabili, per rispondere presto e bene ai bisogni e alle esigenze del Paese". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.