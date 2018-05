Parigi, 3 mag. - La direzione di Air France prevede di garantire il 75 per cento dei voli domani, durante il tredicesimo giorno di sciopero per gli stipendi in cui un pilota su cinque si asterrà dal lavoro. Lo ha indicato la compagnia aerea in un comunicato.

Air France ha previsto di confermare l'80 per cento dei voli lungo raggio e altrettanti corto raggio da e per Orly, oltre al 65 per cento medio raggio da e per Roissy-Charles de Gaulle.

(fonte AFP)