Germania, polizia fa irruzione in centro migranti, feriti

Berlino, 3 mag. - La polizia tedesca ha fatto irruzione in forze in un centro per rifugiati dove lunedì un centinaio di migranti aveva protetto dagli agenti con violenza di uno di loro, un togolese, per impedirne l'espulsione. "Alcune centinaia di agenti di polizia" hanno fatto il loro ingresso nel centro di Ellwangen stamani all'alba, riuscendo a catturare il 23enne destinato all'epsulsione oltre a vari altri migranti di origine africana, ha detto la polizia locale in una conferenza stampa. Tre rifugiati e un poliziotto, feriti leggermente, sono andati in ospedale a farsi medicare.

Lunedì gli agenti che si erano presentati per prelevare il togolese che deve essere espulso erano stati circondati da una cinquantina di rifugiati "dal comportamento aggressivo e minaccioso" ha detto un portavoce della polizia locale. In seguito circa 150 migranti si erano riuniti per protestare contro le forze dell'ordine, che sono state costrette a rilasciare l'uomo e a battere in ritirata.

Una situazione inedita "che nulla lasciava presagire" ha detto il responsabile dell'irruzione di stamani, Peter Hoenle. "Il diritto all'ospitalità non va calpestato in questo modo" ha detto in una conferenza stampa separata il ministro degli Interni Horst Seehofer, che ha definito l'accaduto "uno schiaffo in pieno volto alla popolazione rispettosa del diritto". Il presidente del sindacato di polizia DPolG Rainer Wendt ha chiesto l'espulsione "immediata" di qualunque rifugiato aggredisca un agente.