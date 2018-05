Moscovici: Italia ha messaggio da mandare su rispetto regole Ue

Bruxelles, 3 mag. - L'Italia, in pieno travaglio post elettorale, ha "un messaggio da mandare" all'Ue riguardo al rispetto delle regole comuni dell'Eurozona; e d'altra parte la mancata riduzione del deficit strutturale che aveva richiesto la Commissione europea sarà oggetto della valutazione dell'Esecutivo comunitario nel suo "Pacchetto di primavera" il 23 maggio. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici e fiinanziari, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa di presentazione delle Previsioni economiche di primavera, oggi a Bruxelles.

"Non cederò - ha detto Moscovici rispondendo a un giornalista italiano - al piacere di commentare la politica italiana, e non mi metterò a valutare questo o quel rischio politico. Constato che le elezioni hanno avuto luogo, che è in corso un processo che conduce alla formazione di un nuovo governo e che conduce a una certa prudenza e anche alla speranza che l'Italia resti quello che è, un paese al cuore dell'Eurozona ed essenziale per l'Eurozona, rispettando le regole che abbiamo elaborato in comune. E specialmente l'Italia - ha sottolineato - ha un messaggio da mandare all'intera Ue e all'Eurozona in particolare".

Quanto al rispetto degli obiettivi di riduzione del deficit strutturale (la Commissione aveva chiesto un taglio dello 0,3% rispetto al Pil), "in effetti - ha riconosciuto Moscovici - pensiamo che c'è una situazione di stabilità prevista per il 2018; ciò che vuòl dire che lo sforzo strutturale atteso è uguale a zero. Le implicazioni da trarre non sono una questione per oggi, ma saranno trattate - ha annunciato - nel Pacchetto di primavera che presenteremo il 23 maggio".

Il Pacchetto di primavera conterrà le "Raccomandazioni specifiche per paese" per tutti gli Stati membri dell'Eurozona e le valutazioni dei loro programmi di stabilità, e sarà basato sulle cifre delle previsioni economiche pubblicate oggi, hanno spiegato fonti della Commissione europea a margine della conferenza stampa di Moscovici. Le raccomandazioni specifiche per l'Italia riguarderanno, oltre alla politica di bilancio, la fiscalità, la Pubblica Amministrazione e la giustizia civile, le banche, il mercato del lavoro. Non è chiaro se il 23 maggio la Commissione presenterà anche il suo rapporto sulla valutazione del rispetto, da parte dell'Italia, delle regole sul debito pubblico.