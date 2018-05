Guerini: Martina ha fiducia di tutto Pd, ma poi servirà congresso

Roma, 3 mag. - "Martina è il segretario reggente del Pd a seguito delle dimissioni di Renzi e fino all'Assemblea nazionale. Gode della fiducia di tutto il partito". Risponde così, a Radio Radicale, Lorenzo Guerini, coordinatore del Pd, a poche ore dalla Direzione. "Ad un certo punto - ha proseguito Guerini - si dovrà fare l'Assemblea, come previsto dal nostro Statuto. E in caso di dimissioni del segretario, l'Assemblea deciderà se eleggere un nuovo segretario o fare un congresso. Io penso che il partito abbia bisogno di un congresso, ma tutte le opinioni sono legittime e ci confronteremo".

E sui rischi ipotizzati di scissione sottolinea: "Anche solo pronunciare la parola 'scissione' credo sia un errore e inviterei tutti a non usarla: ne abbiamo già subite e non penso abbiano portato bene al Pd. Non sono mai state vissute bene dai nostri elettori, dalla nostra base e dai nostri militanti. Abbiamo di fronte a noi una Direzione, che cade in una fase complicata come l'avvio di una legislatura: dobbiamo discutere responsabilmente, sappiamo che il partito ha bisogno di un confronto ampio sui temi che riguardano il suo posizionamento politico, la sua proposta politica per il Paese, anche a seguito del voto del 4 marzo. E credo che questa discussione debba avere un rango congressuale: superata questa fase dovremmo partire per avviarci su un percorso congressuale ordinato e condiviso. Penso che il partito abbia bisogno di un congresso".

La Direzione di oggi sarà una conta? "Non è una sfida all'ok Corral, non è quel che ci viene chiesto", risponde Guerini: "Un partito vota, ma bisogna evitare che la direzione assuma il significato di una resa dei conti: è esattamente quel che ho cercato di affermare con il mio documento. E quel che conta non è il documento, ma l'esito della Direzione: come ci si arriva e come si conclude. E penso che l'esito debba far prevalere le ragioni dell'unità rispetto alle divisioni".

Di Maio ha chiuso al Pd, si va verso un governo di tregua? "Di Maio - risponde Guerini - è ossessionato dal fatto che vuole fare il Presidente del Consiglio. Prima si sveglia da questo sogno, che rischia di diventare un incubo degli italiani, e meglio è per lui e per il suo Movimento".