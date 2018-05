Pd, Guerini: Martina non è in discussione, no a resa dei conti

Roma, 3 mag. - Un voto pro o contro Martina in direzione? "Non credo ci sia questo punto all'odg, Martina non è in discussione, gode della fiducia di tutto il partito". Lo ha detto Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria nazionale del Pd a Radio Radicale.

E sull'ipotesi di una possibile scissione Guerini aggiunge: "Solo pronunciare la parola scissione è un errore da evitare e invito tutti a non farlo. Ne abbiamo subite e non hanno portato bene ne al partito ne sono state capite dagli elettori e dai militanti. Abbiamo di fronte a noi una direzione in una fase complicata di questo avvio di legislatura, ne dobbiamo discutere responsabilmente, sappiamo che il partito ha la necessità di un confronto ampio sui temi del posizionamento anche dopo l'esito del voto del 4 marzo e credo che questa discussione debba avere un'eco congressuale".

Guerini invita quindi a non "immaginare che questa direzione sia una sfida, non è così, ci viene chiesto un dibattito coraggioso, serio e responsabile. Bisogna evitare che la direzione assuma il significato di una resa dei conti. A me interessa l'esito di questa direzione cioe le ragioni dell'unità rispetto a quelle della divisione". E sull' ipotesi di governo con i 5 stelle e Di Maio, Guerini risponde: "Il leader pentastellato è ossessionato dall'idea di fare il premier e prima si sveglia da questo sogno che rischia di diventare un incubo per gli italiani, meglio sarà per lui e per il suo movimento."