Sangalli: si riduce fiducia famiglie, stallo politica non aiuta

Roma, 3 mag. - "Dall'analisi dell'Ufficio Studi emerge un rallentamento dell'economia e un aumento dell'incertezza che stanno riducendo la fiducia delle famiglie, ingrediente indispensabile per far ripartire i consumi e dare smalto alla ripresa. Lo stallo della politica non aiuta". Ad affermarlo è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando l'outlook Italia 2018 curato da Confcommercio e Censis.

"C'è preoccupazione tra le famiglie per l'aumento dell'Iva e la mancanza di lavoro. L'Italia - ha spiegato Sangalli - deve rendere più esplicita e concreta la via delle riforme, prima di tutto quella fiscale. I cittadini italiani hanno subito una recessione senza eguali, in dieci anni hanno perso 20mila euro di ricchezza pro capite. E' una partita in cui non è previsto il pareggio: o si vince o si perde. Una sconfitta così gli italiani non la meritano proprio nè potrebbero sopportarla".