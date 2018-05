Ance, Buia: prima volta nelle scuole e con progetto innovativo

Roma, 3 mag. - "Un progetto veramente innovativo con cui l'Ance entra per la prima volta nelle scuole". Lo ha detto Gabriele Buia, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), in occasione della presentazione dei progetti finalisti al concorso "Macroscuola". Un concorso di idee rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo grado, chiamati a proporre il progetto della loro scuola ideale. Il concorso ha visto la partecipazione di 3mila studenti in tutta Italia.

Una iniziativa "a cui hanno aderito 160 classi ed oggi abbiamo le qui le 20 classi finaliste" dei migliori progetti selezionati a livello regionale, ha spiegato Roberta Vitale, presidente Giovani imprenditori edili Ance.

"Ci piace essere vicini alle generazioni che crescono, condividere insieme delle tematiche. Ance non è avulsa dal contesto sociale italiano e abbiamo l'idea di continuare queste iniziative" ha sottolineato Buia.