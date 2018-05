Ue, Cattaneo (Fi): Italia ultima per crescita anche nel 2018

Roma, 3 mag. - "I nuovi dati appena rilasciati dalla Commissione europea nel documento 'European Economic Forecast - Spring 2018' prevedono una crescita per il PIL italiano pari al 1,5% per questo anno, ponendo il nostro Paese ancora ultimo nell`area euro. Anche allargando la vista a tutta l'Ue siamo sempre ultimi per crescita. Purtroppo qualcosa non ha funzionato nelle politiche economiche messe in campo negli ultimi anni. Il Paese ha drammaticamente bisogno di una nuova politica industriale, di un taglio netto delle imposte con la Flat Tax e di una rivoluzione liberale per ripartire. In Parlamento di fronte a questi numeri dovrebbe prevalere il senso di responsabilità, smettendo di porre veti che pesano sul futuro degli italiani". Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia.