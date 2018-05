Auxilia Finance (Fiaip), in 2017 ricavi +25%

Roma, 3 mag. - L'assemblea di Auxilia Finance Spa, la società di mediazione creditizia specializzata nella distribuzione di mutui ipotecari e prestiti personali costituita dalla FIAIP, la maggiore associazione di agenti immobiliari, ha approvato il bilancio 2017 che per il quarto esercizio consecutivo presenta dati economici in crescita con un tasso annuo composto dell'utile netto in aumento del 72%. Lo rende noto un comunicato.

Auxilia Finance ha chiuso il 2017 con ricavi in crescita del 25% a 15 milioni di euro, Ebit a 955 mila euro (+23%) e un risultato netto di 604 mila euro (+20%). Nel 2017 ha aperto nuovi negozi commerciali Auxilia Point e ha inaugurato il primo master italiano per mediatori creditizi in collaborazione con l'università telematica delle Camere di Commercio 'Universitas Mercatorum' e Confassociazioni, la Confederazione delle associazioni professionali in Italia. L'AD Samuele Lupidii ha annunciato nuovi investimenti nell'IT, nell'apertura di nuovi Auxilia Point e nell'ampliamento della rete di vendita che oggi conta oltre 350 consulenti.