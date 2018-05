Roma, 3 mag. - La Ferrari conferma i target finanziari per il 2018, con ricavi netti attesi a oltre 3,4 miliardi. Lo comunica la società, sottolineando che per quest'anno sono previste consegne superiori a 9mila macchine (incluse le supercar), un Ebitda adjusted di almeno 1,1 miliardi, l'indebitamento industriale netto inferiore a 400 milioni e le spese in conto capitale a circa 550 milioni.