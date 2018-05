Guerini: improponibile per Pd alleanza con M5s

Roma, 3 mag. - "Il confronto va sempre bene, dialogare sui programmi per il Paese, ma l'alleanza con Mss mi pare improponibile". Lo ha detto Lorenzo Guerini, ai micronofi di RaiNews 24. La direzione di oggi dunque "deve discutere su come affrontare insieme questi passaggi, da forza responsabile del Paese".

Guerini ribadisce: "Questo partito ha bisogno di un congresso": la discussione politica in corso in questi giorni "non può essere archiviata con una direzione". Dunque alla domanda se oggi la direzione Dem sarà chiamata a votare la fiducia a Maurizio Martina, Guerini risponde: "Per me il tema non è in discussione, lui è il segretario reggente, ha la fiducia di tutto il Pd; poi deciderà l'assemblea che prospettive dare al partito, se eleggere un nuovo segretario in assemblea oppure andare a congresso".