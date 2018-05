Governo, Grillo (M5S): Lega dimostri disponibilità a voto subito

Roma, 3 mag. - "Salvini ha avuto l`occasione di mettersi al lavoro per i cittadini ma ha preferito Silvio Berlusconi al bene del Paese. Siamo stati gli unici a essere seri, a parlare di soluzioni che i cittadini chiedono da anni, a volere mettere le cose nero su bianco in un contratto. Agli altri questo non interessava, evidentemente. Ora la Lega dimostri di non essere attaccata alle poltrone e si faccia vedere disponibile ad andare al voto subito". Lo ha detto Giulia Grillo, capogruppo M5S alla Camera in un post su facebook riproponendo la sua intervista a Matrix.

"Nel frattempo, stiamo lavorando nell`Ufficio di Presidenza della Camera alla riforma dei vitalizi. Ora vedremo come Lega e Pd si comporteranno", ha aggiunto.