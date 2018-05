Rosato: libertà giornalisti è garanzia per democrazia

Roma, 3 mag. - "Ricordare i giornalisti uccisi a causa del loro lavoro dalle organizzazioni mafiose e terroriste e celebrare la giornata mondiale della libertà di stampa non è solo un obbligo civile e morale, ma è un dovere per le istituzioni repubblicane nel solco del nostro dettato costituzionale. Oggi più che mai, in Italia e nel mondo, abbiamo bisogno di una stampa libera e indipendente. Mettere i giornalisti nella condizione di svolgere il mestiere in piena sicurezza e senza alcun tipo di condizionamento o minaccia è il primo tassello per il pieno sviluppo e rafforzamento dei sistemi democratici". Così il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, in occasione dell`11^ Giornata della Memoria dei Giornalisti uccisi da mafie e terrorismo e della Giornata mondiale della libertà di stampa.