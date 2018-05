Emiliano: Pd dialoghi con M5s, Renzi non deve stare fermo un turno

Roma, 3 mag. - "Rispetto alla direzione di oggi non so come andrà a finire, però dico: salviamo l'anima di sinistra del M5d: non andiamo sull`Aventino, non c`è il rischio di diventare la sesta stella. Noi abbiamo personalità. Aprire la discussione su punti specifici riporterebbe Renzi al centro della partita politica. Renzi non deve stare fermo un turno. Ognuno di noi deve fare lo sforzo di dare al Pd un futuro sostenere il M5S in modo critico non pregiudica affatto l`indipendenza del Pd". Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia poco fa ai microfoni di Rai Radio1.

"Un dialogo con il M5s - sostiene Emiliano - darebbe uno smalto progressista al Pd, per strapparlo dalla morsa delle lobby nelle quale sovente finisce, per dargli un futuro mediante il dialogo con una forza politica che ha intercettato il Paese reale. Noi le abbiamo acchiappate tutte le lobby: quando un partito è debole dal punto di vista politico, rischia che il primo che passa... serve un aiutino da una banca? Da un petroliere? Questa roba non funziona".

Quanto alla direzione di oggi, "cercheremo di evitare la conta. Faccio un appello ai Renziani: oggi l'intellettuale collettivo deve prendere il posto dell`ego smisurato di uno solo che purché bravissimo adesso ha mostrato i suoi limiti. È umano".

Rispetto all`ipotesi di un governo con a capo Giorgetti con l`appoggio di Forza Italia e con il sostegno del Pd, Emiliano ha commentato: "Una cosa del genere è una comica, l`alleanza con Lega non sta né in cielo né in terra. L`unica ipotesi è fare un governo con M5S".