Saipem, Cao: importo transazione Sonatrach tra 150-300 milioni

San Donato Milanese (MI), 3 mag. - L'accordo per porre fine al contenzioso con l'algerina Sonatrach è costato tra 150-300 milioni. Lo ha detto l'Ad di Saipem, Stefano Cao, nel corso dell'assemblea degli analisti. "Per quanto riguarda l'accordo con Sonatrach, l'importo della transazione, che non è stato comunicato, l'indicazione da parte di Sonatrach è di 150-300 milioni", ha spiegato. "La transazione è stata contabilizzata nel bilancio 2017 e pagata nel corso del primo trimestre del 2018 ed è comprensiva del pagamento dell'arbitrato LPG".