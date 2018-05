Roma, 3 mag. - "Non solo mi chiedete di commentare sul risultato delle elezioni in Italia, ma ora addirittura sull'eventualità di tenere nuove elezioni. Non posso rispondere. Non sono italiano". Così il commissario europeao agli Afferi economici, Pierre Moscovici, ha risposto a chi gli chiedeva durante una conferenza stampa in merito all'ipotesi di un ritorno alle urne in Italia.