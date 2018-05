Salvini: bilancio Ue folle, voglio guidare governo non servo

Roma, 3 mag. - "Mentre in Italia si litiga e si aprono e si chiudono i 'forni, la Commissione Europea propone un bilancio che toglie 2 miliardi di euro agli agricoltori italiani nei prossimi sette anni, e altri 2 miliardi ai Comuni italiani, per finanziare con 10 miliardi in più le politiche a favore dell'immmigrazione. Qualcuno vuole che nasca l'ennesimo governo servo di Bruxelles, io voglio guidare un governo che cominci a dire no alle eurofollie e metta al primo posto l'interesse dell'Italia". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, postando una serie di foto che ritraggono prima un bacio tra Juncker e Schulz, poi il segno meno sui prodotti agricoli e il segno più su un barcone di migranti. L'hashtag proposto da Salvini è "#maipiùservi".