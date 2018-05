Collina: per Di Maio cambiamento è occupare Tg Rai

Roma, 3 mag. - "È evidente che per Luigi Di Maio la parola cambiamento significa solo un desiderio di occupare poltrone e posti di potere. Dopo essersi spartiti tutte le cariche istituzionali, ora sarebbe la volta di epurare i direttori dei Tg Rai, secondo quanto scritto in una lettera ai parlamentari M5S riportata da Il Corriere. Un atto che cancellerebbe con un colpo di spugna valori fondamentali e indispensabili come la libertà d'informazione e l'indipendenza del servizio pubblico e delle sue testate giornalistiche, compito affidato al Parlamento tutto e, in particolare, al ruolo di garanzia della Commissione di Vigilanza". Lo dichiara il senatore Stefano Collina, tesoriere del Gruppo Pd.