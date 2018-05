Usa, statua di Trump nudo venduta all'asta per 28mila dollari

Los Angeles, 3 mag. - Una statua di Donald Trump nudo, completo di pancia e doppio mento, verrà esposta in un museo di Las Vegas dedicato al paranormale dopo essere stata comprata all'asta per 28mila dollari da un appassionato dell'occulto. Julien's Auctions ha annunciato di aver venduto l'opera, ritenuta essere l'ultimo esemplare ancora integro di una serie andata persa, alla sua asta semestrale a Los Angeles. La statua costruita da un collettivo anarchico della West Coast faceva parte di una serie che raffigurava il 45esimo presidente degli Stati Uniti nudo senza testicoli. Ad agosto 2016, nel pieno della corsa improbabile ma vittoriosa di Trump alla Casa Bianca, le statua comparvero in luoghi pubblici a Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle e Cleveland, catturando l'attenzione internazionale.

Gli altri quattro nudi di Trump, intitolati "L'imperatore non ha palle" furono confiscati o distrutti. Le autorità di New York motivarono il sequestro citando la norma che vieta "qualunque erezione non consentita nei parchi pubblichi, anche di minima entità". L'unica copia superstite fu salvata dalla galleria La Luz de Jesus di Hollywood Boulevard prima della distruzione. L'acquirente Zak Bagans, investigatore del paranormale e personalità televisiva, intende esporre la statua nel suo Haunted Museum di Las Vegas.