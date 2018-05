Meloni: bilancio Ue vergognoso, faremo barricate

Roma, 3 mag. - "Ce lo chiede l`Europa: più soldi per l'accoglienza degli immigrati e tanti miliardi in meno per il Mezzogiorno e per l'agricoltura. Ancora una volta le priorità di Bruxelles vanno contro gli interessi italiani. Giù le mani dai nostri agricoltori, simbolo della qualità e dell'eccellenza Italiana, giù le mani dal popolo italiano: FdI farà le barricate contro questa ennesima vergogna dell`Unione Europea". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.