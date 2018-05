Di Maio (Pd): Italia prenda distanze da revisionismo Abu Mazen

Roma, 3 mag. - "Un revisionismo storico da cui l'Italia deve prendere le distanze, nel rispetto di tutti coloro che hanno a cuore la verità storica, la memoria, il difficile processo di pace in Medio Oriente". Così il deputato Pd Marco Di Maio, commentando le dichiarazioni di Abu Mazen secondo cui lo sterminio degli ebrei non sarebbe stato provocato dalla loro fede religiosa o dall'odio verso quel popolo, ma piuttosto dalle attività e dalle funzioni svolte nella società, a partire da quelle bancarie.

"Pensare di attribuire a fantomatiche responsabilità sociali del popolo ebraico la causa dei numerosi eventi storici che l'hanno visto vittima di persecuzioni e stermini, fino a uno dei peggiori crimini che l'umanità abbia vissuto, l'Olocausto, è quanto di più assurdo e lontano dal vero si possa sostenere. Oltre a non rendere un buon servizio alla credibilità di Abbas e alle ragioni dei palestinesi. Occorre mantenere alta l`attenzione verso il ritorno di preoccupante fenomeni di antisemitismo, anche qui in Europa - aggiunge il deputato riferendosi ai più recenti episodi che si sono verificati anche nel nostro continente. Dunque "va condannato con forza ogni tentativo di sovvertimento tra chi furono le vittime e chi i colpevoli, come anche ogni lettura che tenti di far ricadere responsabilità e colpe indistintamente sul popolo ebraico. Un concetto che l'Italia deve ribadire - conclude Di Maio - forte dei luminosi esempi che può vantare nella propria storia, come quello di Gino Bartali a cui è stata conferita postuma la cittadinanza onoraria di Israele dopo il titolo di `Giusto tra le nazioni` per aver contribuito a salvare oltre 800 ebrei dalle persecuzioni nazifasciste".