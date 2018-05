Roma, 3 mag. - Nell'area euro i livelli di occupati "non sono stati mai così alti". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici nella conferenza stampa sulle previsioni economiche di primavera. L'Ue stima che il tasso di occupazione raggiunga il 61,7 per cento quest'anno e il 62,2 per cento nel 2019.