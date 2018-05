Saipem: al via assemblea su rinnovo cda, Caio candidato presidente

San Donato Milanese (MI), 3 mag. - Al via l'assemblea degli azionisti di Saipem che dovrà approvare il bilancio 2017 e rinnovare il consiglio di amministrazione con Francesco Caio candidato alla presidenza del gruppo. E' presente il 61,94% del capitale. Dalle risultanze del libro soci letto in apertura dei lavori, il fondo Dodge & Cox possiede il 5,69%, in leggero calo rispetto all'ultima rilevazione Consob (6,4%). Eni è titolare complessivamente del 30,542% del capitale ordinario, Cdp Equiy il 12,553%.