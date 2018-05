Verducci (Pd): Di Maio come Berlusconi, annuncia nuovo editto Rai

Roma, 3 mag. - "In un articolo firmato Emanuele Buzzi oggi sul Corriere della Sera, viene riportata una lettera indirizzata da Luigi Di Maio ai parlamentari Cinque Stelle, in cui il premier in pectore dei grillini annuncia che presto sostituirà i Direttori dei Tg della Rai. Quindi oggi, 3 maggio, nella 'giornata internazionale della libertà di stampa', Di Maio a mezzo missiva ai suoi annuncia lo sfratto ai Direttori del servizio pubblico. Un nuovo 'editto', come ai tempi di Berlusconi". Lo dichiara il senatore del Pd Francesco Verducci.

"Di Maio annuncia un repulisti in Rai. In sfregio alle regole, in sfregio alla correttezza politica e istituzionale, in sfregio all'indipendenza e all'autonomia dell'informazione. Di Maio continua con la tecnica degli attacchi e delle pressioni contro i giornalisti Rai che Grillo ha utilizzato a piene mani in tutti questi anni. Questo clima intimidatorio verso la Rai è gravissimo", conclude Verducci.