Eurozona, inatteso rallentamento dell'inflazione, ad aprile 1,2%

Roma, 3 mag. - Inattesa inversione di rotta dell'inflazione nell'area euro, che ad aprile è tornata ad indebolirsi all'1,2 per cento, secondo la stima preliminare di Eurostat. A marzo la crescita dei prezzi al consumo aveva segnato un recupero all'1,3 per cento, dopo un rallentamento all'1,1 per cento su febbraio.

L'inflazione resta a una certa distanza dall'obiettivo ufficiale della Bce, che punta ad avere un caro vita inferiore ma vicino al 2 per cento. E questo in assenza di stimoli monetari, che invece l'istituzione sta continuando ad erogare energicamente proprio per favorire una normalizzazione del caro vita.