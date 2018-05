Pio Albergo Trivulzio: in tre anni deficit ridotto del 61%

Milano, 3 mag. - Sensibile riduzione del deficit per 2,127 milioni di euro sull'anno precedente, e utile a 7,354 milioni di euro, conseguito a seguito della plusvalenza straordinaria per la vendita dello stabile di corso di Porta Romana 91 a Milano: sono i principali risultati evidenziati dal bilancio 2017 dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, presentato dal direttore generale Claudio Sileo, e approvato dal Consiglio di Indirizzo dell'ASP presieduto da Maurizio Carrara. I risultati conseguiti sono particolarmente positivi se si considera che, con l'ulteriore riduzione del deficit raggiunta a nel 2017, la gestione ordinaria dei doli 3 anni di competenza dell'attuale amministrazione ha portato ad un alleggerimento dei conti per 7,042 milioni di euro, pari ad una riduzione del deficit del 61% sugli 11,532 milioni di euro segnati nel 2014 (va tenuto presente che al netto del fondo svalutazione crediti il bilancio reale 2014 aveva chiuso con perdite di circa 13,471 milioni di euro).

I ricavi complessivi del 2017 sono stati di 87,565 milioni di euro contro gli 88,836 milioni di euro del 2016, in leggero calo a seguito del completamento della cessazione dell'attività della RSA di via Pindaro. Analizzando però l'andamento dei ricavi per rette, al netto dell'effetto Pindaro, si evidenzia un aumento del fatturato rispetto al 2016 di quasi 1,3 milioni di euro. Ciò è avvenuto grazie al buon andamento del fatturato delle Cure Intermedie e del nuovo Primo Intervento Geriatrico. Da segnalare anche il positivo andamento dei Ricavi per prestazioni (+4%) derivante dalle attività ambulatoriali sanitarie, riabilitative, di Assistenza domiciliare e della RSA aperta.

I costi complessivi sono risultati pari a 87,074 milioni di euro, in diminuzione di 2,174 milioni di euro rispetto al 2016 (-2.4%). In particolare, a fronte di costi per il mantenimento degli ospiti sostanzialmente invariati, si sono registrati significative diminuzioni dei costi di funzionamento (-10%) e delle spese generali e amministrative (-17%)

L'aumento dei ricavi e la riduzione dei costi hanno consentito di avere un "primo margine" (Ricavi - Costi variabili) in attivo, per il secondo anno consecutivo, di circa 491 mila euro. Un risultato che ben sintetizza il netto miglioramento nella gestione corrente, dopo che per un decennio aveva sempre fatto registrare un saldo negativo.

"La soddisfazione per i positivi risultati della gestione ordinaria - ha spiegato Claudio Sileo, direttore generale degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - determinata da interventi strutturali nella gestione dei costi a fronte del contemporaneo aumento e miglioramento complessivo delle prestazioni, è accresciuta dal buon clima aziendale che si è venuto a determinare e che ha dato vita a un condiviso gioco di squadra. E' da segnalare, inoltre, il successo delle procedure di vendita di immobili in assoluta trasparenza che hanno permesso di quasi dimezzare l'indebitamento. Sono particolarmente fiducioso che, con il riconoscimento da parte di Regione Lombardia e di Comune di Milano del valore "sanitario" delle nostre prestazioni e adeguamento conseguente dei ricavi, insieme al nostro sforzo continuo per ridurre i costi inappropriati, potremo ancora migliorare la gestione corrente del Trivulzio".

"I rilevanti risultati conseguiti anche nel 2017, sotto la direzione del dottor Claudio Sileo e dei suoi collaboratori, concorrono in maniera significativa a onorare nel modo migliore le celebrazioni per i 250 anni dalla morte del nostro fondatore, il principe Trivulzio - ha aggiunto Maurizio Carrara, presidente del Comitato di Indirizzo degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio -. Sono risultati che consentono in modo determinante di ricostruire il clima di fiducia e di credibilità attorno a un'istituzione storica del welfare cittadino, che è la missione che si è data il Consiglio di Indirizzo in carica. Assieme a Comune di Milano e Regione Lombardia, sapremo riattivare quel mecenatismo che ha fatto grande il Pio Albergo Trivulzio".

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 membri, tre di nomina del Comune di Milano e 2 di nomina della Regione Lombardia, e ha potere decisionale sulle cessioni del patrimonio e sull'approvazione del bilancio.