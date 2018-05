Scuola,Bernini:non gettiamo su lastrico 55mila insegnanti diplomati

Roma, 3 mag. - "Il ministro dell'Istruzione e il governo tutto pongano riparo alla recente sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, getta sul lastrico 55 mila insegnanti precari in possesso del solo diploma conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002". I senatori di Forza Italia, con in testa la capogruppo Anna Maria Bernini, prendono posizione in favore della protesta in corso dei docenti della scuola materna e elementare coinvolti dalla sentenza 11/2017 del Consiglio di Stato che impedisce il loro inserimento in ruolo con contratti a tempo indeterminato, in quanto non in possesso del diploma di laurea.

"Siamo di fronte ad un vero e proprio paradosso - aggiunge la senatrice Bernini - che penalizza in modo implacabile migliaia di docenti non in possesso della laurea, come previsto da una legge del 1990 e da un successivo decreto ministeriale del marzo 1997. Decreto che, in effetti, prevedeva un regime transitorio per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna e elementare. Regime, che ora viene reso inattuabile dalla citata sentenza del Consiglio di Stato. Con un'interrogazione parlamentare - conclude Bernini - ho chiesto al ministro Valeria Fedeli e al governo nella sua collegialità, insieme con i colleghi Giacomo Caliendo, Andrea Causin e Giuseppe Mangialavori, di trovare una soluzione all'annosa e grave questione con un provvedimento d'urgenza che produca effetti, in favore degli insegnanti diplomati, sin dal prossimo anno scolastico 2018/2019 e ciò anche a tutela della continuità didattica".