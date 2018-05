Ue conferma stime Pil Italia, ma rischi da incertezze politiche

Roma, 3 mag. - Segnali positivi e alcune incognite sull'Italia nelle previsioni di primavera della Commissione europea. Bruxelles ha confermato le stime di crescita nella Penisola (come sull'area euro nel suo insieme): più 1,5 per cento del Pil quest'anno e più 1,2% nel 2019. Il tasso di disoccupazione è atteso in calo quest'anno al 10,8 per cento e al 10,6 per cento il prossimo.

Grazie anche alla crescita miglioreranno ancora i conti pubblici ma "le incertezze sulle politiche sono diventate più pronunciate e, se continuassero, potrebbero rendere i mercati più volatili e avere conseguenze sui premi di rischio", avverte la Commissione.

Il rapporto prevede che il deficit di bilancio dell'Italia cali all'1,7 per cento del Pil quest'anno, restando su questo valore anche nel 2019. E "in assenza di cambiamenti di politica economica" l'incidenza del debito pubblico dovrebbe moderarsi al 130,7 per cento del Pil nel 2018 e al 129,7 per cento nel 2019.

"Il rapporto debito-Pil dovrebbe aver raggiunto il picco nel 2017 al 131,8%, anche a causa del sostegno al settore bancario - rileva Bruxelles - e dovrebbe poi gradualmente declinare, principalmente a causa della più forte crescita del Pil".