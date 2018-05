Roma, 3 mag. - La commissione europea per ora conferma le previsioni di crescita dell'area euro: Pil al più 2,3% quest'anno e più 2% nel 2019. Tuttavia, nelle sue previsioni di primavera, in merito al rallentamento del primo trimestre, rileva come "la debolezza dei recenti indicatori punti verso una moderazione dell'attività e solleva domande sul fatto che alla base vi siano fattori temporanei o limitazioni più stringenti della crescita".