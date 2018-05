Roma, 3 mag. - Se si torna al voto vale la regola dei due mandati? "Abbiamo un garante che è Beppe Grillo, potrà parlare lui". Così Danilo Toninelli, capogruppo di M5S al Senato, ad Agorà.

"Non mi interessa proprio - ha detto Toninelli - è una regola scritta nel nostro statuto, io sono preoccupato per i problemi degli italiani, non sono preoccupato per me stesso".