Bergamini (FI) a Toninelli: siete a guinzaglio di Casaleggio Srl

Roma, 3 mag. - "Fino a prova contraria quelli che sono sotto contratto con una srl sono proprio i 5 Stelle che ogni mese versano alla Casaleggio e Associati un obolo di 300 euro. Non si è mai visto, nella storia della nostra Repubblica, che un parlamentare dovesse rispondere dei propri comportamenti contrattualmente ad una società privata". Lo ha detto Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia commentando le parole di Toninelli che a radio 1 ha sostenuto che Berlusconi terrebbe al guinzaglio Salvini.

"Nella coalizione di centrodestra - continua Bergamini - non c'è nessuno al guinzaglio di nessun altro ma solo una leale collaborazione fra alleati e, soprattutto, rispetto per i milioni di voti ricevuti dagli italiani, voti che forse Toninelli dimentica, sono numericamente superiori a quelli presi dai Cinque Stelle. In democrazia questo non è un dettaglio, ma un fatto sostanziale".