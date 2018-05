Roma, 3 mag. - La commissione europea prevede che il deficit di bilancio dell'Italia cali all'1,7 per cento del Pil quest'anno, restando su questo valore anche nel 2019. E "in assenza di cambiamenti di politica economica" l'incidenza del debito pubblico dovrebbe moderarsi al 130,7 per cento del Pil nel 2018 e al 129,7 per cento nel 2019.