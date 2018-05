Myanmar, Unicef: 55.000 bambini Rohingya a rischio in Bangladesh -4

Roma, 3 mag. - I bambini incorrono anche nel rischio di essere separati dalle loro famiglie a causa di inondazioni e colate di fango. L`UNICEF e i suoi partner hanno rafforzato i loro meccanismi di protezione fondamentali negli accampamenti colpiti e stanno rinforzando le infrastrutture fisiche degli spazi a misura di bambino nelle aree più soggette a inondazioni. Il lavoro sulla prevenzione della separazione delle famiglie, un rischio concreto negli accampamenti, prosegue. Parte di questo lavoro è spiegare alle comunità cosa dovrebbero fare le famiglie se un bambino fosse disperso e fornire 250.000 braccialetti identificativi di plastica e resistenti all`acqua. L`UNICEF ha inoltre identificato dei punti in cui le famiglie possono segnalare bambini dispersi e ha formato dei volontari delle comunità che possono essere collocati per supportare i bambini separati e non accompagnati.

I bambini incorrono nel rischio di essere tagliati fuori da importanti strutture ricreative e formative. L`UNICEF ha rinforzato le infrastrutture fisiche dei centri di apprendimento che supporta, sia gli accampamenti che gli insediamenti di fortuna. Dei suoi 795 centri per l`apprendimento, 220 sono a rischio. Questo potrebbe colpire circa 23.000 bambini.

L`UNICEF ha bisogno di 10 milioni di dollari USA per finanziare la nostra risposta ai monsoni. Fino ad ora, sono stati raccolti 5,9 milioni di dollari.