Myanmar, Unicef: 55.000 bambini Rohingya a rischio in Bangladesh -3

Roma, 3 mag. - Almeno 3 delle 24 strutture sanitarie supportate dall`UNICEF negli accampamenti e negli insediamenti di fortuna sono a rischio di inondazione. Questo potrebbe avere conseguenze per 25.000-30.000 persone, più della metà delle quali bambini. L`UNICEF ha aperto 10 strutture sanitarie, che supportano circa 250.000 beneficiari. Lavorando con il governo del Bangladesh e l`OMS, l`UNICEF sta inoltre pianificando di raggiungere circa 1 milione di persone, dal 5 al 14 maggio, con un secondo ciclo di vaccinazioni per via orale contro il colera.

Lo status nutrizionale dei bambini rifugiati rohingya potrebbe anche essere colpito, dati i rischi specifici che affrontano durante la stagione. L`UNICEF lavorerà per assicurare che tutti i bambini con malnutrizione acuta grave siano accuratamente identificati e che vengano forniti loro dei braccialetti di identificazione rossi per assicurare la gestione della malnutrizione acuta basata sulle comunità. L`UNICEF e i suoi partner hanno una capacità ricettiva di 35.000 bambini, dai 6 ai 59 mesi, nello specifico, per la cura della malnutrizione acuta grave. L`UNICEF ha stabilito dei team mobili per la nutrizione, parte delle unità mediche mobili, per fornire un supporto integrato di salute e nutrizione alle popolazioni nei campi in aree remote. Ha inoltre preposizionato articoli per la nutrizione essenziali in ingenti scorte, fra cui latte artificiale terapeutico, alimentazione terapeutica pronta per l`uso e amoxicillina.(Segue)