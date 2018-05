Myanmar, Unicef: 55.000 bambini Rohingya a rischio in Bangladesh -2

Roma, 3 mag. - L`UNICEF sta preposizionando provviste d`acqua e per i servizi igienici d`emergenza, sta rifornendo le sue scorte di dignity kit e igienici e sta spostando e costruendo latrine.

A causa dei monsoni, i bambini rischiano di essere tagliati fuori da servizi medici salvavita.

In caso di inondazioni, il numero di persone che soffre di diarrea acquosa acuta probabilmente aumenterà. L`UNICEF e i suoi partner si stanno preparando per supportare circa 10.000 persone, oltre la metà delle quali bambini, con cure per la diarrea acquosa acuta nei prossimi tre mesi. L`UNICEF sta costruendo altri 5 centri per la cura della diarrea. Uno ha già aperto, altri due apriranno alla fine della settimana e gli ultimi due alla fine di maggio. L`UNICEF ha inoltre preposizionato medicine e provviste.(Segue)